Reliquien des seligen Carlo Acutis haben neuen Platz im Altar von Baiershofen

Altarweihe in Baiershofen Bischof Dr. Bertram Meier und Dekan Thomas Pfefferer fügen die Reliquien des Heiligen Bonifatius und des seliggesprochenen Carlo Acutis ein.

Plus In Italien wird er bereits als zukünftiger Heiliger des Internets verehrt und spricht vor allem die Jugend an. Nun haben seine Reliquien erstmals einen Weg nach Deutschland gefunden.

Von Benedikt Kretzler, Benedikt Kretzler, Jana Tallevi

Großer Tag in der kleinen Dorfkirche des Altenmünsterer Ortsteils Baiershofen: In St. Leonhard wurde der neue Altar geweiht. Den Festgottesdienst hielt Bischof Bertram Meier. Mit dabei waren nicht nur die Gläubigen, sondern auch die örtlichen Vereine mit einer Fahnenabordnung und Dekan Thomas Pfefferer. Gestaltet worden war der neue Altar von Thomas Link aus Waal.

