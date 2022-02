Schuppen brennt in Altenmünster

Ein Stadel in Altenmünster stand in Flammen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach der Ursache.

Am Freitagnachmittag stand in Altenmünster ein Stadel lichterloh in Flammen. Das Feuer brach etwa gegen 15.45 Uhr aus. Die Feuerwehr war mit circa 100 Einsatzkräften vor Ort. Es halfen die Feuerwehren Altenmünster, Zusmarshausen, Eppishofen und Hennhofen. Die Scheune und ein Fahrzeug brannten laut Polizeiangaben komplett aus.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Der 81-jährige Eigentümer der Scheune erlitt Brandverletzungen ersten Grades am Bein, die im Krankenhaus Wertingen behandelt wurden. Von der Kriminalpolizei in Augsburg wird derzeit abgeklärt, wie es zu dem Brand gekommen war. (lig)