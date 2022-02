Altenmünster

Stadel in Altenmünster steht in Flammen: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

In einem Stadel in Altenmünster bricht am Freitagnachmittag Feuer aus. Die Feuerwehr versucht den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Anwohner wird verletzt.

Von Philipp Kinne

Lichterloh steht ein Stadel in Altenmünster am Freitagnachmittag in Flammen. Gegen 15.45 Uhr brach in dem Gebäude ein Feuer aus, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Anwohner ist laut Polizei leicht verletzt. Brand in Altenmünster: Polizei schätzt Schaden auf mehr als 100.000 Euro Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Laut Augenzeugen sind am Freitagnachmittag etwa 100 Rettungskräfte der Feuerwehr vor Ort. Über Altenmünster stieg eine riesige Rauchwolke auf. 6 Bilder Feuerwehr löscht Brand in Altenmünster Foto: Josef Thiergärtner Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu kontrollieren. So konnte verhindert werden, dass das angrenzende Wohnhaus ebenfalls Feuer fängt. Der Stadel wurde als Lagerraum genutzt. Im Einsatz sind laut Augenzeugen die Feuerwehren aus Altenmünster, Eppishofen, Zusamzell und Zusmarshausen.

