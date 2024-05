Sternwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau

An Chrsiti Himmelfahrt kamen gläubige Christen aus allen Ortsteilen in Altenmünster zu einem Festgottesdienst zusammen.

Aus den Ortsteilen der Gemeinde zogen die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau in einer Sternwallfahrt an Christi Himmelfahrt in den Zentralort, um dort gemeinsam den Festgottesdienst im Schulhof zu feiern. Der Songtext „Abschied ist ein scharfes Schwert“, von Roger Whittaker war Inspiration für die Ansprache des Pfarrers Thomas Pfefferer: „Wie die Himmelfahrt von Jesus Christus ein Abschied war, so ist auch unser Leben von Abschieden geprägt“, stellte er den Vergleich zur Gegenwart her. Bedauerlich sei, dass sich in der heutigen Zeit auch viele Christen von der Kirche verabschieden. „Umso wichtiger ist es, dass wir hier heute zusammenkommen und ein Zeichen setzten für unser Christsein“, ermunterte der Pfarrer die Besucher. Vertreter der jeweiligen Pfarreien stellten das Thema „Frieden“ in den Mittelpunkt ihrer Fürbitten. Im Anschluss an den Gottesdienst versorgte der Musikverein Altenmünster, der auch die musikalische Gestaltung der Feier übernommen hatte, die Pilger noch mit Speis und Trank.