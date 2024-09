Unsichere Fahrweise: Autofahrer hatte zu viel getrunken.

Von einem Fall von Trunkenheit im Verkehr berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. So konnten Beamte am vergangenen Samstag gegen 20.30 Uhr in Altenmünster einen unsicher fahrenden Fahrzeuglenker feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. (jah)

