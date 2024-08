Vortrag über gesunde Ernährung für Senioren

Um die richtige Ernährung im Alter geht es am Montag, 12. August, ab 14 Uhr bei einem Vortrag im Bürgerhaus in Baiershofen. Referent des Nachmittags ist Florian Kempter aus Altenmünster, zertifizierter Ernährungsberater, Gesundheitsmanager und Athletiktrainer. Er wird zunächst allgemeine Informationen und Tipps im Hinblick auf gesunde Ernährung im Alter geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Der Vortrag endet gegen 15.30 Uhr. Um die kostenlose Veranstaltung im Bürgerhaus Baiershofen (Dorfanger 41) organisieren zu können, wird um Anmeldung unter Telefon 08293/69921 gebeten. Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Älter werden“ der Dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren statt. Bis November werden in der Veranstaltungsreihe verschiedene Vorträge für Senioren und Angehörige oder Mitmachangebote rund um das Thema Älter werden angeboten. Alle Informationen und Termine gibt es im Internet unter https://www.freiraum-zum-leben.de/anlaufstelle-senioren.html. (AZ)

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis