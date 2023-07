Wohin mit den vom Sturm gefällten Bäumen?

Plus Die Unwetter vor einigen Tagen haben etliche Bäume zu Fall gebracht. In Altenmünster fragen sich Waldbesitzer nun: Darf Reisig im Wald verbrannt werden? Das ist die Antwort der Gemeinde.

Derzeit haben Waldbesitzer in der Gemeinde Altenmünster viel Mühe, vom Sturm gefällte Bäume und Käferholz aufzuarbeiten und aus dem Forst zu schaffen. Darauf wies Gemeinderat Hubert Kraus hin und fragte: „An wen müssen sie sich wenden, wenn sie Reisig im Wald verbrennen wollen?“

Die Gemeinde und nach Möglichkeit auch die örtliche Feuerwehr sollten informiert werden, meinte Bürgermeister Florian Mair. Trotzdem sei das keine Garantie dafür, dass nicht ein aufmerksamer Bürger Rauch oder Flammen über die Notrufnummer 112 an die Rettungsleitstelle melde und daraufhin ein Löschzug ausrücke.