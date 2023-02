So soll die Staatsstraße in Zusamzell sicherer werden

Plus Die Gehwege werden breiter und es kommt eine Querungshilfe. Auch der Baubeginn ist schon absehbar.

Das Überqueren der Staatsstraße 2032 im südlichen Bereich von Zusamzell wird sicherer: Im Sommer wird dort eine Querungshilfe gebaut. Außerdem werden die Gehwege an dieser Stelle verbreitert, die Fahrbahndecke saniert und das Bankett mit speziellen Platten befestigt, die auch dem Schwerlastverkehr standhalten.