Am Tag des offenen Denkmals gibt‘s eine Premiere in einem Schloss

Im Landkreis Augsburg zeugen noch heute beeindruckende Bauwerke von der einstigen Bedeutung der Familie Fugger in der Region. Auch in Nordendorf erwarb Max Fugger 1580 ein nur wenige Jahre zuvor von Anton Rehlinger erbautes Schloss in der Ortsmitte. Über Jahrhunderte hinweg dominierte das turmartige Hochschloss mit steilem Satteldach samt seinen Nebengebäuden die Ortsansicht von Nordendorf. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Jahren 2023/24 unter dem jetzigen Besitzerehepaar Herbert und Hedwig Summer ist die heutige zweite Schlosskapelle am Tag des offenen Denkmals, 8. September, erstmals zu besichtigen.

Blick in die Turmkapelle des Nordendorfer Schlosses. Foto: Rosmarie Gumpp

Im Jahre 1560 wurde eine erste Schlosskapelle an das damalige Schlossgebäude angebaut. Nach deren Abriss wurde in dem vormaligen Philippschlösschen von der Familie Fischler-Treuberg nach 1866 eine Kapelle im neugotischen Stil der damaligen Zeit errichtet. 1868 wurde diese vom Domkapitular zu Augsburg geweiht. An der Decke finden sich mehrere Wappen der Familie. Dazu wurde die Decke über dem Erdgeschoss entfernt, damit ein hoher Kapellenraum entstand. Früher stand in der Kapelle ein reich vergoldeter gotischer Flügelaltar, vermutlich vom Ende des 15. Jahrhunderts, doch leider wurde er mit einigen wertvollen Figuren und Bildern verkauft oder versteigert.

Auch eine Glocke wurde wieder in Nordendorf installiert

Den heutigen Hochaltar, der aus der neugotischen Zeit stammt, ziert ein Bild, das Maria mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß zeigt. Auf den Altarflügeln sind innen die heilige Theresia von Avila und der heilige Antonius von Padua mit dem Jesuskind, außen die hl. Amalia und der hl. Ernestus zu sehen. An der Nordseite hängt ein überlebensgroßer Christus am Kreuz, an der Südseite steht auf einem Sockel unter einem neugotisch gestalteten Baldachin eine lebensgroße Statue des heiligen Josef, der das Jesuskind mit der Weltkugel auf dem Arm trägt.

Auf der Nordseite der Kapelle des Nordendorfer Schlosses hängt dieser überlebensgroße Christus am Kreuz. Foto: Rosmarie Gumpp

Im Zuge der Restaurierung wurde auch wieder eine kleine Glocke in den Glockenturm installiert. Sie stammt vom Kloster Holzen und wurde 1645 in Augsburg gegossen. Diverse Kostbarkeiten können am Tag des offenen Denkmals (Sonntag, 8. September, 13 bis 17 Uhr) in der neu renovierten Schlosskapelle in Nordendorf besichtigt werden. Das Ehepaar Summer öffnet gerne seine Türen und freut sich über viele Besucherinnen und Besucher, die sich von der Turmkapelle aufgrund ihrer einzigartigen Atmosphäre in den Bann ziehen lassen. Herbert Summer bietet – wenn gewünscht – Führungen in der Turmkapelle an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.