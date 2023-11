Anhausen

25-Jähriger fasst versehentlich in Kettensäge

Zu einem Arbeitsunfall mit einer Motorsäge kam es laut Polizei am Mittwochvormittag in Anhausen.

Bei Forstarbeiten in Anhausen kommt es laut Polizei am Mittwoch zu einem Betriebsunfall. Ein 25-Jähriger fasste offenbar versehentlich in eine Motorsäge.

Nach einem Betriebsunfall in Anhausen am Mittwochvormittag ist ein 25-Jähriger leicht verletzt. Laut Polizei fasste der Arbeiter offenbar versehentlich in eine laufende Motorsäge seines hinter ihm arbeitenden Kollegen. Wie die Beamten mitteilen, hatte der junge Mann großes Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. (kinp)

