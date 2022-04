Anhausen

vor 17 Min.

Das Sportheim des SSV Anhausen ist jetzt eine "Chaleta"

Plus Die Waldgaststätte im Anhauser Tal besticht schon immer durch ihre tolle Lage. Jetzt gibt es einen neuen Wirt. Der hat neue Ideen, die zu dem Lokal passen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Freunde kulinarischer Genüsse dürfen sich seit Kurzem über eine neue, interessante Lokalität mitten in der Natur des Anhauser Tals freuen. „Chaleta“, also die spanische Form eines Chalets, einer Hütte, heißt das feine Restaurant, das in der Sportgaststätte des TSV Anhausen mitten im Grünen der Westlichen Wälder alle Raffinessen eines gepflegten Restaurants mit den bodenständigen Angeboten eines Ausflugslokals vereint und dabei auch den kulinarischen Spagat zum großen Sporttreiben rund um das Lokal nicht vergisst.

