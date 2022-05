Anhausen

06:45 Uhr

Der Turm von St. Adelgundis in Anhausen strahlt wieder

Der Turm von St. Adelgundis in Anhausen ist bereits fertig saniert. Die Arbeiten insgesamt gehen aber noch bis Ende des Jahres weiter.

Plus Schon von Weitem glänzt die frisch eingedeckte Turmspitze der Kirche von Anhausen in der Sonne. Ihre Schindeleindeckung ist etwas ganz Besonderes.

Von Jana Tallevi

Es scheint, als hätte sich die Kirche St. Adelgundis in Anhausen für den einziehenden Frühling herausgeputzt. Wenn die Sonne scheint, strahlt die renovierte Fassade und die neuen Schindeln auf der Kirchturmspitze glänzen. Die sind übrigens etwas ganz Besonderes und sonst im Landkreis Augsburg an keiner anderen Kirche zu finden. Noch sind die Arbeiten an der Kirche nicht abgeschlossen. Es könnte noch eine Weile dauern, bis auch das Gerüst im Inneren der Kirche und über dem Langschiff abgebaut werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen