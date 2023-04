Wohnmobil gegen Auto: Zwei betagte Fahrer stoßen zusammen

Am Ortsrand von Anhausen stößt ein 80-Jähriger mit seinem Wohnmobil gegen ein Auto.

Beim Linksabbiegen stieß am Gründonnerstag gegen 17.30 Uhr in Anhausen ein 80-Jähriger mit seinem Wohnmobil gegen ein Auto. Laut Polizeibericht bog der Wohnmobilfahrer von der Leitershofer Straße nach links in Richtung Firmental ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Pkw eines 82-Jährigen, welcher an der Einmündung stand. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (dav)

