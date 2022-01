Arbeitsunfall: Mann klemmt sich in Aretsried den Fuß ein

Beim Transport eines Containers mit dem Hubwagen passt ein 33-Jähriger einen kleinen Moment nicht auf und verletzt sich. Er wird in die Uniklinik gebracht.

Bei Arbeiten mit einem Hubwagen hat sich ein 33-Jähriger am Montag in Aretsried am Fuß verletzt. Der Mann musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Unachtsamkeit führt zu Arbeitsunfall in Aretsried

Nach Auskunft der Polizei transportierte der Arbeiter um 18.25 Uhr in der Halle einer Firma an der Zollerstraße mit seinem Hubwagen einen Container. Aus Unachtsamkeit klemmte er sich sein rechtes Fußgelenk zwischen einer Wand und der Ameise ein. Sachschaden entstand nicht. (thia)