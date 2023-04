Fünfjährige wird bei Unfall in Aretsried leicht verletzt

Der Fahrer eines VW-Busses übersieht in Aretsried eine 33-Jährige in einem Ford S-Max und nimmt ihr die Vorfahrt. In dem Wagen sitzen vier kleine Kinder.

Der 65-jährige Fahrer eines VW-Busses hat am Donnerstag in Aretsried eine 33-jährige Autofahrerin in einem Ford S-Max übersehen. In dem Pkw saßen noch vier ein- bis fünfjährige Kinder.

Der 65-Jährige war gegen 7.40 Uhr war auf der Arnoldstraße aus Richtung Heimbeg unterwegs und hatte an der Einmündung Arnoldstraße/Kohlstattstraße der aus der Kohlstattstraße kommenden 33-Jährigen die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Ford aus. Dadurch wurde ein fünfjähriges Mädchen, das in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt und musste in die Kinderklinik nach Augsburg eingeliefert werden. Die anderen drei Kinder und die 33-Jährige blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Aretsried war mit 15 Kräften zur Verkehrsabsicherung und Bindung auslaufender Betriebsstoffe vor Ort. (thia)