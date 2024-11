Zu viel Alkohol getrunken hatte eine Autofahrerin, die am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Auerbach kontrolliert wurde. Wie die Polizei berichtet, roch es im Auto nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Deshalb kassierte die Frau ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (kinp)

