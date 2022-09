Aktionstage sind doch für etwas gut

Jeder Tag des Jahres hat inzwischen ein besonderes Motto bekommen. Gleich ein dreifacher Aktionstag ist der 30. September.

Tag des Bieres, Tag der guten Nachbarn – für jedes Datum innerhalb des Jahresverlaufs wird ein "Aktionstag" mit speziellem Motto aufgerufen. Der heutige 30. September hat sogar dreimal die Ehre dieser Auszeichnungen. Er ist sowohl Tag des Übersetzens als auch der Blasphemie und zudem der Schlammpackung. Eine widersprüchliche Kombination, finden Sie? Ganz und gar nicht, denn die drei Mottos ergänzen sich doch sehr gut.

Vom Übersetzen bis zur Schlammpackung

Damit die Menschen sich besser verstehen, ist das Übersetzen außerordentlich wichtig. Oder ist es vielleicht im übertragenen Sinne das Übersetzen zu neuen Ufern und neuen Gedanken? Wenn beides nicht gelingt, werden manche Menschen am liebsten fluchen, womit wir schon bei der Blasphemie angelangt wären. Um diese zu vermeiden, damit das erste Ziel – der bessere Umgang der Menschen miteinander – nicht völlig ins Hintertreffen gerät, ist das dritte Motto dieses Tages eine gute Hilfe: Eine Schlammpackung ist ein wunderbares Mittel, zur Ruhe zu kommen und den Ärger abzustreifen. Vor allem gibt es sie nachhaltig in der Region, zum Beispiel im Zusmarshauser Rothsee. Außerdem lässt ihre wohlige Wärme die kalten, stürmischen Regenschauer vergessen, die in diesen Tagen draußen auf uns warten. Sage keiner mehr, dass uns die Titel der Aktionstage nicht bei der Bewältigung des Alltags helfen können.