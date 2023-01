Aufgefallen

vor 32 Min.

Das Bilderbuch ist ein cleverer Zug der Bahn

"Oli und die neue Bahnstrecke" heißt das Buch, in dem es um den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg geht.

Plus Die Bahn präsentiert ein Pixi-Buch zum Bahnausbau Ulm-Augsburg. Aus Sicht der Bahn eine gute Idee.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Ein cleverer Schachzug der Bahn: Im Pixi-Bilderbuch "Oli und die neue Bahnstrecke" wird den Kleinsten erklärt, was beim Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg geplant ist. Und zwar aus Sicht der Bahn. Bis die ersten Bagger für den Bau des Milliardenprojektes anrücken, vergehen schließlich noch Jahre und die Bilderbuchfans von heute dürften dann zumindest in der Lage sein, die Diskussion um den Bahnausbau am heimischen Esstisch zu beeinflussen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen