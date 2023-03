Das Ende einer krisensicheren Kontaktbörse

Der Landkreis Augsburg macht über 30 Wertstoffhöfe zu. Was stattdessen kommt, hat das Zeug zur Attraktion.

Es gehört zu den lieb gewordenen Gewohnheiten vieler Bewohner des Augsburger Landes, in regelmäßigen Abständen ihr treues Auto mit allerlei Überflüssigem zu beladen und damit den nächstgelegenen Wertstoffhof anzusteuern. Der Besuch dort dient längst nicht nur der schnöden Entsorgung von Abfällen. In Zeiten, in denen die Dorfwirtschaft ums Überleben ringt, bleibt der Wertstoffhof krisensichere Kontaktbörse, in der beispielsweise diskutiert wird über den richtigen Bestimmungsort eines Joghurtbechers (ausgewaschen!) oder die Vorzüge eines Diesels vor dem Elektroauto.

Doch nun: Aus. Vorbei. Das ist beschlossen.

Ungefähr zeitgleich mit Verbrennerauto soll im Augsburger Land der Wertstoffhof in Rente geschickt werden. Stattdessen gibt es dann in handverlesener Zahl das Wertstoffzentrum Plus, bis dahin vermutlich mit WLAN und Massagesessel. Der De-Luxe-Recyclinghof hat das Zeug zur Attraktion, und in einigen Jahren schon werden Immobilienmakler ihre Objekte damit bewerben. Nicht die Nähe zu Bahnhof oder Supermarkt ist dann das kaufentscheidende Argument, sondern die fußläufige Entfernung zum Wertstoffzentrum. Falls also demnächst in Ihrer Nachbarschaft ein Wertstoffhof geplant wird, bleiben Sie zuversichtlich. Denn die Zeit kann kommen, da er das Eigenheim aufwertet.

