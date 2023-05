Nachbarschaftsstreit mit Rohrbombe: Klingt komisch, ist es aber nicht

Ein Nachbarschaftsstreit in einem Gersthofer Stadtteil lässt durch die Wahl der Mittel aufhorchen. Leider ist das kein Einzelfall.

Dieser Nachbarschaftsstreit in einem Gersthofer Stadtteil hat sogar die Kollegen überregionaler Medien hellhörig werden lassen: Ein mit Munition präpariertes Holzscheit als corpus delicti ist doch zu ungewöhnlich. Am Ende war die Schuldfrage in diesem Fall nicht zu klären, fest steht aber: Lustig ist das, was sich dort seit Jahren abspielt, schon lange nicht mehr.

Nachbarn geraten sich schon mal in die Haare und dann vor Gericht aneinander. Lärm, Parkplatzfragen oder der berühmte Knallerbsenstrauch am Maschendrahtzaun sind wahre Klassiker, die zeigen, wie aus einer Nichtigkeit ein Problem werden kann, das den Betroffenen das Leben vergällt. Etwas ausgefallener ist eine Liste des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft mit skurrilen Fällen, die vor Gericht landeten.

Wenn sich Nachbarn wegen Nichtigkeiten in die Wolle bekommen, kann das auf Außenstehende komisch wirken. Foto: Alexander Kaya

Darin aufgeführt ist ein Nachbar, der Nachbars Katzen bis zur Fettleibigkeit mästete und ein anderer, der seinem Widersacher auf der anderen Seite des Jägerzaunes mittels eines Gartenzwerges den blanken Allerwertesten zeigte. Für Unbeteiligte sicherlich komisch, für die Betroffenen dagegen hatte der Spaß vermutlich schon lange vorher ein Ende.