Aystetten

vor 1 Min.

Aystetten bekommt neue Krippenplätze – in Containern

Plus Wie in vielen Gemeinden sind auch in Aystetten die Krippenplätze knapp. Nun sollen gleich mehrere Container Abhilfe verschaffen. Auch der Kindergarten profitiert.

Von Moritz Maier

In Aystetten sollen neue Kita-Container her. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen. Denn in der Gemeinde ist der Platz in Kinderkrippe sowie Kindergarten knapp. Von den neuen Containern sollen ab Juli beide Betreuungen profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen