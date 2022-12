Musikverein Aystetten entführt seine Zuhörer bis zum Mond und zurück

Der Musikverein Aystetten präsentiert bei seinem Herbstkonzert ein buntes Programm. Der Nachwuchs gibt seinen Einstand.

Bis zum Mond reiste das Blasorchester des Musikvereins Aystetten bei seinem ersten Herbstkonzert seit drei Jahren. In der Komposition "Apollo 11" von Otto M. Schwarz waren sogar Neil Armstrongs berühmte Worte beim Betreten des Mondes im Original zu hören: "One small step for man – one giant leap for mankind." (Ein kleiner Schritt für einen Menschen – ein gewaltiger Sprung für die Menschheit.)

Der musikalische Leiter und Dirigent des Orchesters Markus Walter hatte ein abwechslungsreiches Programm mit dem Schwerpunkt Filmmusik zusammengestellt, durch das Michael Nußbaumer mit unterhaltsamen Ansagen führte. In "The Ludlows" von James Horner mit gefühlvollen Melodien aus dem Film "Legenden der Leidenschaft" brillierten die Querflötistinnen Verena Vornehm und Angela Weiß sowie Tobias Walter an der Trompete solistisch. Mit der Filmmusik zu "Guardians of the Galaxy" von Michael Brown trat die Kapelle eine weitere musikalische Reise in den Weltraum an, ein Medley aus "The Lion King" ließ das Publikum in beliebten Melodien wie "Can you feel the love tonight" und "I just can’t wait to be king" schwelgen, und Martin Böttchers Themen "Winnetou & Old Shatterhand" riefen Erinnerungen an so manchen Fernsehabend wach.

Zwei Zugaben: Begeisterter Applaus vom Publikum

Dass der Musikverein Aystetten erfolgreich Jugendarbeit betreibt, zeigte sich, als nach der Pause neun Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf der Bühne Platz nahmen und mit den Traditionals "Ma come bali bella bimba" und "Guantanamera" Proben ihres Könnens ablieferten. Zum Abschluss präsentierte das Blasorchester "Celebration and Dance" von James Swearingen, eine konzertante Komposition, die den Musikern und dem Dirigenten mit zahlreichen Taktwechseln und einer dramatischen Dynamik höchste Aufmerksamkeit abverlangte. Das Publikum quittierte die Leistung des Orchesters mit begeistertem Applaus und erklatschte sich zwei Zugaben: ein freches Arrangement der Serienmusik zu "Bonanza" von Corsin Tuor sowie den Marsch "Augsburger Land" von Franz Xaver Holzhauser.

Zehn Mitglieder bekommen Ehrungen für viele Jahrzehnte Blasmusik

Zehn Mitglieder des Musikvereins Aystetten sind schon seit dreißig Jahren in der Blasmusik aktiv. Ihnen sowie weiteren Mitgliedern, die viele Jahre lang musizieren und/oder in der Vereinsarbeit Verantwortung tragen, dankten die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger und der Schriftführer Bernhard Christl vom Bezirk 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Rahmen des Herbstkonzertes und überreichten ihnen Urkunden und Ehrennadeln.

380 Jahre Blasmusik und mehr als ein halbes Jahrhundert Vereinsarbeit kamen bei den Ehrungen im Rahmen des Herbstkonzerts beim Musikverein Aystetten zusammen (von links): die Vorsitzende des Bezirks 15 im ASM, Angela Ehinger, Angela Weiß, Bernhard Tetzlaff, Rainer Schwarz, Helene Weinold, Annette Nußbaumer, Simone Probst, Dirigent Markus Walter, Sandra Nowak, Tobias Walter, Caroline Östreicher, Philipp Bergmeir, Verena Vornehm, Hermine Bundesmann, Marcel Wiedemann, Bernhard Christl (ASM). Foto: Johann Schmid

Für 30 Jahre aktives Musizieren: Angela Weiß (Querflöte), Caroline Östreicher (Saxofon), Simone Probst, Markus Schwegler, Bernhard Tetzlaff und Tobias Walter (alle Trompete), Sandra Nowak, Rainer Schwarz und Helene Weinold (Euphonium), Annette Nußbaumer (Posaune); für 25 Jahre: Verena Vornehm (Querflöte); für 15 Jahre: Maria Schwärzer (Posaune); für 10 Jahre: Hermine Bundesmann (Klarinette), Marcel Wiedemann (Saxofon). Für 10 Jahre als Dirigent: Markus Walter; für 10 Jahre Verantwortung im Verein: Annette Nußbaumer (1. Vorsitzende), Sandra Nowak (2. Vorsitzende), Philipp Bergmeir, Valentina Schmid-Dörrer, Bernhard Tetzlaff. (hwe)

Lesen Sie dazu auch