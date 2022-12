Niesanfall führt zu schwerem Verkehrsunfall in Aystetten

Ein 42-Jähriger muss so heftig niesen, dass er das Lenkrad verreißt. Er kracht gegen ein geparktes Auto und beide Fahrzeuge kommen erst vor einer Hauswand zum Stehen.

Ein heftiger Niesanfall hat am Montag zu einem schweren Unfall in Aystetten geführt. Ein 42-Jähriger war gegen 23.20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Neusäß unterwegs, als ihn die Attacke ereilte.

Der Mann verlor bei dem Anfall kurz die Kontrolle über sein Auto, verriss das Lenkrad und krachte ungebremst in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses durch einen Gartenzaun geschoben. Erst an der Mauer eines angrenzenden Hauses kamen beide Fahrzeuge laut Polizei zum Stehen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Zudem verletzte sich bei dem Unfall der 42-jährige leicht. (thia)