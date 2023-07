Aystetten/Wollishausen

"Ich will zur Feuerwehr!" Wie die Gemeinden die Begeisterung der Kinder nutzen

Plus Immer mehr Gemeinden versuchen, Kinder schon früh für die Feuerwehr zu begeistern. Wie kann das gelingen? Zu Besuch in Aystetten und Wollishausen.

Von Jonathan Lyne

René Crantz hat gute Nachrichten. "Wir löschen heute ein Feuer", sagt der Leiter der Aystetter Kinderfeuerwehr. Vor ihm sitzen neun Jungs und Mädchen, die meisten im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Sie alle tragen die gleiche Uniform: eine dunkle Hose mit Leuchtstreifen auf Höhe der Knöchel und ein dunkles Poloshirt. Sie sollen heute zum ersten Mal ein Feuer löschen.

Doch bevor es in die Praxis geht, hat Crantz noch ein einige Fragen. "Wie löschen wir?", fragt der 19-Jährige. "Schaum! Wasser! Sand!", rufen die Kinder nacheinander. Crantz wirkt zufrieden. "Von welcher Seite löschen wir?", möchte er als Nächstes wissen. "So, dass man Rückenwind hat", sagt der zehnjährige Philipp. "Und was macht ihr, wenn das Feuer größer wird?", fragt Crantz. Auch hier müssen die Kinder nicht lange überlegen: "Abhauen!"

