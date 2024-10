40-Jährige bei Auffahrunfall auf B2 leicht verletzt

Auf der B2 gab es am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der Höhe von Langweid am Lech stockenden Verkehr. Als eine 40-jährige Autofahrerin deshalb abbremsen musste, bemerkte der dahinter fahrende 59-Jährige zu spät und krachte dem vorderen Wagen laut Polizei ins Heck. Die 40-Jährige verletzte sich dabei an der linken Hand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (diba)

