Vortrag: Wann brauche ich eine Vollsorgevollmacht?

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Situation kommen, dass er für sich keine Entscheidungen mehr treffen und seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann.

Referentin Silvia Wenger von der Betreuungsstelle des Landratsamtes Augsburg wird im Rahmen des Vortrags erläutern, wie durch das Abfassen einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung Vorsorge für diesen Fall getroffen und dadurch ein Höchstmaß an Selbstbestimmung erreicht werden kann. Der Vortrag ist kostenfrei und findet am Donnerstag, 5. September, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Baiershofen (barrierefrei, Adresse: Dorfanger 41, 86450 Altenmünster) statt. Um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Vorträge zum Thema Älterwerden geplant

Im Nachgang besteht die Möglichkeit, die Unterschrift auf der Vorsorgevollmacht in einem weiteren Termin, am 16. September von 14 Uhr bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Altenmünster beglaubigen zu lassen. Der Vortrag wird ebenfalls am Donnerstag, 19. September, ab 14 Uhr im Gemeindesaal Emersacker angeboten.

Bis 2025 bietet die Dezentrale Anlaufstelle, genauer die Kooperationspartner Sozialstation Augsburger Land West gGmbH sowie das Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla Senioren und Angehörigen Beratungen und Hilfestellung in allen Themen des Älterwerdens. Die Beratung erfolgt auf Wunsch, ist neutral und unverbindlich und kann vor Ort umgesetzt werden. Vereinbaren Sie bei Interesse einen Termin unter Tel. 08293-6990 oder Tel. 08295-96900 .Mit einer Bandbreite an Vorträgen und Mitmachangeboten sollen Themen des Älterwerdens beleiuchtet werden. (AZ)