Dieses Silvesterspiel war kein Knaller

Die Zweitliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen kassieren zum Jahresabschluss die fünfte Niederlage in Folge.

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen haben sich mit der fünften Niederlage hintereinander aus dem Jahr 2022 verabschiedet. Im sogenannten Silvesterspiel der 2. Bundesliga Pro B unterlagen die Kangaroos dem bisher punktgleichen Team Ehingen Urspring mit 68:72 (39:35) und müssen somit langsam um einen der begehrten Play Off-Plätze bangen.

Vier Niederlagen am Stück und eine wild wütende Grippewelle schienen zunächst sowohl mental als körperlich an der Substand geknabbert zu haben. Sage und schreibe sechseinhalb Minuten mussten die erneut zahlreich erschienenen Fans warten, ehe Nemanja Scekic die ersten Punkte aus dem Spiel heraus gelangen. Bis dahin hatten die Kangaroos nur von der Freiwurflinie getroffen. Kein Wunder, dass es zu diesem Zeitpunkt 4:15 für die Gäste stand. Das Team der Ehinger Urspringschule bestand aus zahlreichen 16 bis 20 Jahre alten "Lehrlingen" und zwei "Zauberern". Den US-Amerikaner Andre Nation (29), der mit 30 Punkten der überragende Spieler auf dem Parkett war, und den luxemburgischen Nationalspieler Ivan Delgado (24), der elf Punkte erzielte, bekam die BG-Defensive zu keiner Zeit unter Kontrolle. Das Zusammenspiel der beiden war eine Augenweide.

Nach teilweise katastrophalem Fehlverhalten und Fehlpässen tobte Trainer Emanuel Richter in seiner Coachingzone. Nur gut, dass der BG-Coach mehrere Sprachen spricht, so konnte er seine Spieler in deutsch, kroatisch, slowenisch und englisch zusammen falten. Nachdem sich die Kangaroos einigermaßen gefangen hatten, sah es zum Ende des ersten Viertels gar nicht mehr so dramatisch aus. Nachdem man mehrere Riesenchancen vergeben hatte, stand es nur noch 13:18.

Obwohl die auch in der Defensive sehr starken Ehinger wieder auf 15:22 davonzogen, folgte nun die beste Phase der BG Leitershofen/Stadtbergen. Innerhalb kürzester Zeit drehten Lewis Londene, Lukas Mayer, Teatloach Pal und schließlich Kapitän Max Uhlich mit einem Dreier die Partie zum 32:28. Die Kangaroos schienen beim 37:30 auf der Siegerstraße, doch Nation verkürzte mit der Pausensirene per Dreier wieder zum 39:35. Diese Aufholjagd war eng mit dem Namen Lukas Mayer verbunden, der zu diesem frühen Zeitpunkt aber schon mit vier Fouls belastet war.

Im dritten Viertel führten die Kangaroos in dem offenen Schlagabtausch meist mit fünf Punkten. Als Kapitän Max Uhlich beim 50:49 nach einem zu ungestümen Ellbogeneinsatz mit einem unsportlichen Foul ausgeschlossen wurde, kippte die Partie wieder. Während Andre Nation, der Mann mit den Rastzöpfchen, nach Belieben traf, leisteten sich die Kangaroos in Summe zu viele Fehlwürfe. In der intensiven und hoch spannenden Schlussphase hatten sich Trainer Emanuel Richter und Motivationscoach Wayne Chico Pittman längst ihrer eleganten schwarzen Saccos entledigt. Kapitän Uhlich musste von der Balustrade aus mit ansehen, wie seine Kameraden nach und nach auf die Verliererstraße gerieten. 30 Sekunden vor dem Ende lag man schließlich mit 68:70 zurück. Als Lukas Mayer vermeintlich gefoult wurde, gab es stattdessen Ballbesitz für Ehingen. Dies nutzte Erik Penteker zum 68:72. Der verzweifelte Versuch von Lukas Mayer landete am Ring. Aber auch ein Dreier hätte den Kangaroos ja nicht mehr weiter geholfen. Trotz der erneuten Heimniederlage wurde die Mannschaft anschließend von den Fans für eine tolles Jahr gefeiert. Schließlich sind die Kangaroos Aufsteiger - und da muss man auch Lehrgeld zahlen.

Man sollte deshalb die Ruhe bewahren, auch wenn es schon am Dienstag, 3. Januar, im Nachholspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Koblenz Niederlage Nummer sechs in Serie setzen sollte.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Scekic (14), Lagerman (3), Hack Vazquez, Pal (17), Topalovic (2), Mayer (13), Uhlich (10), Londene (7), Tumbasevic, Tomic (2), März.