Basketball

28.01.2024

Kangaroos mit erster Niederlage im neuen Jahr

Plus Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen verlieren in Speyer gegen die Ahorn Camp BIS Baskets in der 2. Bundesliga.

Im vierten Spiel der Rückrunde hat es die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga nun auch erwischt. Am Samstagabend unterlag das Team in einer sehr engen Partie auswärts bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer mit 85:89. Wieder erlebten die Zuschauer ein hochdramatisches Spiel in der sehr ausgeglichen besetzten PRO B in Speyer.

Es war ein Match zweier Teams, die zuletzt mit guter Form aufgewartet waren. Die Kangaroos hatten drei Spiele in Serie gewonnen, Speyer zwei. Demzufolge ging es gleich munter hin und her, die Führung wechselte ständig, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Das erste Viertel ging nach einem Dunking von Ole Theiss eine Sekunde vor der Sirene mit 24:23 an die Gäste. Die hatten anschließend kleine Vorteile und zogen zwischenzeitlich auf 41:43 davon, vor allem auch mithilfe einer guten Verteidigung, aus denen einige Fastbreaks resultierten.

