Basketball

vor 49 Min.

Kangaroos siegen in einer Schlitterpartie

Plus Nach einer wilden Berg- und Talfahrt setzen sich die Zweitliga-Basketballer die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen im Duell, in dem die Punkte doppelt zählen, durch.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Bevor der Sprungball zum Spiel der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Bundesliga Pro B gegen das Team Ehingen Urspring erfolgen konnte, hatten die Verantwortlichen der BGL am Samstagabend zunächst einmal ein Aufwärmprogramm der etwas anderen Art zu absolvieren. Nach den ergiebigen Schneefällen der letzten Stunden mussten die Parkplätze von der weißen Pracht befreit werden. Die Schneemassen konnte der Bauhof der Stadt Stadtbergen rechtzeitig vor Spielbeginn wegräumen, den Gegner räumten die Kangaroos mit 83:71 vom Parkett.

Es war eine absolute Berg- und Talfahrt. Im ersten Viertel hatten die Gastgeber, die auf ihren Spielmacher Jannik Westermeir verzichten mussten. der sich am Mittwoch im Training eine Hüftverletzung zugezogen hatte, trotz einer schnellen 5:0-Führung mit 16:23 das Nachsehen. Die offensive Deckung der Gäste schmeckte den Kangaroos gar nicht. Teilweise ging es in diesen ersten zehn Minuten wild hin und her. Eine Schlitterpartie, wie sie viel Autofahrer an diesem Schneechaos-Tag erleben mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen