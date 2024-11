Zumindest für die Nacht von Freitag auf Samstag übernahmen die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen den Platz an der Sonne in der 2. Bundesliga Pro B. Mit einem ungefährdeten 93:73-Sieg im bayerischen Derby beim FC Bayern München II sprangen die Kangaroos an die Tabellenspitze. Eine schöne Momentaufnahme.

