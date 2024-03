Basketball

vor 17 Min.

Leistungsexplosion in der zweiten Halbzeit

Plus Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wahren nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit mit einem 86:77-Sieg ihre Playoff-Chancen.

Von Oliver Reiser

"Heute musst man gewinnen, sonst sind die Chancen aufs die Playoffs nur noch theoretischer Natur", meinte Andres Santiago, einer der Abteilungsleiter der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen noch vor der Partie gegen die punktgleichen SV Fellbach Flashers. Und zur Pause sah es tatsächlich so aus, als ob sich die Kangaroos die Saisonverlängerung in der 2. Basketball- Bundesliga Pro B abschminken könnten. 37:42 lag man da zurück und war schon froh den Rückstand auf unter zehn Punkte begrenzt zu haben. Doch dann kamen die Kangaroos doch noch auf Betriebstemperatur und rissen das Spiel nach einem furiosen dritten Viertel noch an sich und gewann am Ende mit 86:77.

Nach drei Niederlagen in Folge war man zuletzt aus den Playoff-Rängen herausgefallen und auch das Selbstvertrauen wirkte etwas angekratzt. Übermotiviert und überhastet der Auftakt. als man nach einer 9:4-Führung völlig den Faden verlor und die Gäste auf 16:20 davonziehen ließ. Das kann nicht daran gelegen haben, dass mit Nico Lagerman der beste Schütze des vergangenen Spieles erkrankt fehlte. Chefcoach Emanuel Richter gefiel es jedenfalls überhaupt nicht, was er von seinen Mannen zu sehen bekam. Langst hatte er sich seines hautengen Saccos entledigt und tobte an der Seitenlinie entlang., weil sich die Seinen nicht nur zu viele Fehlpässe, sondern auch zu viele Fahrkarten erlaubten. Lediglich der überragende Basti März sorgte mit einer exzellenten Dreierquote dafür, dass die Kangaroos nicht aussichtslos ins Hintertreffen gerieten. Vor allem zwei ehemalige Leitershofer hatten der BG das Leben schwer gemacht: Brian Butler, der in Leitershofen mit dem Basketball begonnen hat und vor der Saison beinahe wieder in bei Heimatverein gelandet wäre, sowie Andreas Kronhart, der zu Pro A-Zeiten bei den Kangaroos gespielt hat.. "Das war die bisher schlechteste Saisonleistung", konstatierte eine treuer Stammgast zur Pause.

