Wenn die Freinacht zur Feiernacht wird

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Trainer Emanuel Richter reckt den Pokal in die Höhe.

Plus Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen steigen nach 71:68-Sieg vor 1100 Zuschauern in die 2. Bundesliga auf

Von Oliver Reiser

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B geschafft. Nach einem 66:64-Erfolg im Hinspiel gewannen sie am Samstagabend vor über 1100 Zuschauern gegen den MTSV Schwabing auch das Rückspiel mit 71:68 (17:18, 36:36, 53:47) und wurden dadurch Meister in der 1. Regionalliga Südost. Der Jubel in der Stadtberger Sporthalle war riesengroß, nachdem die Partie erneut zu einer zähen Abwehrschlacht geriet, in der beide Mannschaften verbissen um jeden Ball kämpften. Erneut hatten die Kangaroos ein starkes drittes Viertel, in dem sie den Grundstein zum Sieg legten. "Eine sensationelle Atmosphäre in der Halle, aber oft halte ich das nervlich nicht aus", meinte eine Zuschauerin beim Verlassen der Halle. Dass ausgerechnet Dominik Veney den Endstand markierte, war kein Zufall, sondern eine Fügung des Schicksals. Das Urgestein der Kangaroos bestritt sein letzten Spiel und hielt nach der Siegerehrung eine emotionelle Abschiedsrede. Dann wurde aus der Freinacht endgültig eine Feiernacht. Als erstes schnitt Yannik Westermeir das Netz vom Korb - eine Tradition bei den Basketballern nach großen Triumphen.

