Stadtberger Schüler und Lehrer zu Gast in Frankreich

Im Rahmen des Erasmus+ Projekts “Living in a sustainable world: Think globally, act locally” besuchten drei Lehrkräfte und sechs Schülerinnen und Schüler der Parkschule Stadtbergen die französische Stadt Angers. Gemeinsam mit den französischen Gastgebern und den kroatischen Projektteilnehmern erkundeten sie auf einer Schatzsuche im botanischen Garten „Terra Botanica“ die Vielfalt der Pflanzenwelt. Zu den weiteren Programmpunkten zählten der Besuch des Schlosses von Angers mit dem weltweit ältesten Wandteppichensemble, eine Bootsfahrt auf der Loire sowie die Erkundung der stillgelegten Schieferminen. In der Schule bauten die Schüler Vogelhäuser und Igelunterschlupfe und pflanzten einen Baum als Zeichen für den Austausch.

Ein Höhepunkt war der Ausflug an den Strand von La Baule, wo die Schüler eine Säuberungsaktion durchführten und so aktiv zum Umweltschutz beitrugen. Außerdem produzierten die Jugendlichen Videos, die den Weg einer achtlos weggeworfenen Plastikverpackung nachstellten, die schließlich im Ozean landet – eine kreative Mahnung für Umweltbewusstsein und Verantwortung.

Zum Abschluss beeindruckte Paris die Gruppe mit dem Eiffelturm und einem Spaziergang entlang der Seine. „Die Erasmus+-Reise nach Frankreich war ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer und förderte sowohl die kulturelle Verständigung als auch das Engagement für die Umwelt“, betonte Projektleiter Christoph Hlavacek anerkennend.

Bereits Ende November freut sich die Parkschule darauf, die französischen und kroatischen Gäste zum Gegenbesuch willkommen zu heißen. Roswitha Kapfer