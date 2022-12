Biberbach

10:10 Uhr

Auto brennt plötzlich ab: 27.500 Euro Schaden

Während der Fahrt bemerkt ein 23-Jähriger Rauch in seinem Auto. Kurz darauf steht der ganze Wagen in Flammen.

Artikel anhören Shape

Während der Fahrt bemerkt ein 23-Jähriger Rauch in seinem Auto. Sofort hält er an, dennoch steht kurz darauf der ganze Wagen in Flammen.

Mit einem Schaden in Höhe von rund 27.500 Euro hat am Sonntag für einen 23-jährigen Autofahrer die Weihnachtszeit geendet. Der junge Mann war auf der Staatsstraße 2033 unterwegs und bemerkte auf Höhe Biberbach plötzlich aufsteigenden Rauch an seinem Fahrzeug. Sofort fuhr der junge Mann zur Seite und hielt an. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Auto, dennoch entstand erheblicher Gesamtschaden an Pkw und Straßenbelag. Grund für das Feuer im Auto dürfte laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein. (thia)

Themen folgen