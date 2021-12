Biberbach

06:01 Uhr

Biberbach baut einen neuen Kindergarten

In Biberbach ist die Kita schon wieder zu klein. Jetzt muss ein Neubau her.

Plus Das Wachstum der Gemeinde Biberbach hat seinen Preis. Denn auch in der Schule wird es langsam eng.

Von Sonja Diller

Die vorletzte Sitzung des Biberbacher Gemeinderates in diesem Jahr stand ganz im Zeichen des Nachwuchses. Ein neuer Kindergarten werde gebaut, beschloss der Gemeinderat einstimmig. Denn der Anbau an die bisherige Kita ist kaum fertig, da ist schon klar, dass an einem weiteren Haus für Kinder kein Weg vorbeigeht.

