Biberbacher Seniorentreff wird Behelfskindergarten

Plus Um die Kita vor dem Kollaps zu bewahren, sieht die Marktgemeinde Biberbach nur einen Ausweg. Doch auf diesem warten Hindernisse.

Schon jetzt ist die Kita Biberbach überbelegt, ab September "können wir den Bedarf nicht mehr decken", warnte Kita-Leiterin Franziska Engemann vor einem Kollaps in der Kinderbetreuung. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte Engemann im Gemeinderat von Biberbach.

Eine Entlastung durch die neue Kita im geplanten Quartier der Stiftung "Herz zeigen" ist so schnell nicht in Sicht. Ein weiterer Anbau an die bestehende Kita ist auch bei langfristiger Planung nicht mehr möglich. Eine Containerlösung ist teuer und die Wohnwürfel brauchen einen sinnvollen Standplatz.

Kindergartengruppe in der Begegnungsstätte Biberbach

Der einzig gangbare Weg, um die Lücke in der Kinderbetreuung kurzfristig aufzufangen, sei die Nutzung der gemeindlichen Begegnungsstätte, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Das Haus wurde mit hohem Förderanteil des Amtes für ländliche Entwicklung gebaut und wird regelmäßig von der Bürgergemeinschaft für die Seniorenarbeit angemietet. Wohin sollen die betagten Biberbacher, wenn eine Kindergartengruppe die Begegnungsstätte bis 14 Uhr belegt, wollte Edith Neidlinger (UFB) wissen? Mit dem sehr aktiven Verein seien ihres Wissens nach bisher keine Gespräche dazu geführt worden. Einer gemeinsamen Nutzung stehe auch künftig nach entsprechender Abstimmung nichts entgegen, so der Bürgermeister.

Wenig Verständnis für die Situation hatte Katharina Motzet (Junge Liste). "Vor eineinhalb Jahren hatten wir schon davon gesprochen, dass Betreuungsengpässe abzusehen sind und Lösungen her müssen." Eine Arbeitsgruppe solle sich damit beschäftigen, habe man damals angeregt. Es sei aber nichts passiert und nun müssten wieder einmal schnelle Entscheidungen her.

Im vorgegebenen zeitlichen Rahmen nicht machbar ist für Bürgermeister Wolfgang Jarasch der Vorschlag von Jürgen Scharrer (Grüne), eine Waldkindergartengruppe auf die Beine zu stellen. Der zweite Vorschlag einer Betreuungsgruppe im Ortsteil Affaltern scheitere an den nicht vorhandenen Räumlichkeiten. Eine Waldkindergartengruppe oder das Ausweichen auf einen Ortsteil wäre auch für Edith Neidlinger die bessere Lösung. Der Aspekt der Sicherheit beim Haus der Begegnung sei nicht ausreichend berücksichtigt. Direkt neben dem Bauhof mit regem Fahrverkehr sei es schon für Erwachsene unsicher. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen und holen, würden die Situation auf der Straße ohne geeignete Parkmöglichkeiten noch zusätzlich unübersichtlich machen.

Das hat der Biberbacher Gemeinderat beschlossen

Mit vier Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, ab September eine Kindergartengruppe im Haus der Begegnung einzurichten und dafür auf Personalsuche zu gehen. Abhängig ist die Umsetzung allerdings noch von der Zustimmung des Amtes für ländliche Entwicklung. Die Projektförderung war an ein Nutzungskonzept gebunden, das keine Kinderbetreuung in diesem Umfang vorsah. Ohne das Okay des Fördergebers stünde die Rückzahlung hoher Summen im Raum, die sich die Gemeinde weder leisten möchte noch kann.