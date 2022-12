Dorfchronik Biberbachensis: Der neue Teil ist fertig

Plus Mit viel Fleiß, Spaß an der Sache und Durchhaltevermögen hat ein Autorenteam wieder Geschichten aus den Dörfern der Gemeinde zusammengetragen.

Mit viel Spaß an immer neuen Entdeckungen und einer gehörigen Portion Durchhaltevermögen hat das Autorenteam des Biberbacher Arbeitskreises Kultur und Geschichte es wieder geschafft: Ein neuer Band der Dorfchronik "Biberbachensis, Blick in die Vergangenheit unserer Dörfer" ist erschienen.