Biberbach

07:30 Uhr

Endlich Platz! Der Dorfladen in Biberbach hat neu eröffnet

Plus Was vor fast 20 Jahren klein begann, ist inzwischen zu einem Millionenprojekt geworden: der Dorfladen in Biberbach. Jetzt hat er neu eröffnet.

Von Sonja Diller

Die Türen des neuen Biberbacher Dorfladens sind am Freitagmorgen pünktlich um sieben Uhr zum ersten Mal aufgegangen. Die Kunden sparen nicht mit Lob, das Verkaufsteam ist trotz einer ganzen Reihe von Zwölf-Stunden-Arbeitstagen und durchgearbeiteten Wochenenden in blendender Laune. Nach dreieinhalb Jahren im Übergangsquartier an der Raiffeisenstraße hat der Dorfladen nun vor allem das, was ihm schon am ersten Standort neben dem Rathaus gefehlt hatte: Platz! Satte 350 Quadratmeter.

