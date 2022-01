Biberbach

07:00 Uhr

"Ihr Mann lebt wie in einer Blase": Krankheit veränderte für Familie Mehr alles

Matthias Mehr musste nach einer Herpesvirenerkarnkung im Gehirn mehrfach operiert werden. Er lebt seitdem in seiner Welt. Seine Frau Kerstin ist liebevoll an seiner Seite.

Plus Ganz plötzlich ändert sich das Leben von Kerstin und Matthias Mehr aus Affaltern bei Biberbach. Den Ehemann und Vater trifft eine Entzündung des Gehirns.

Von Diana Zapf-Deniz

Es war im Juli 2021, als sich die Welt von Kerstin und Matthias Mehr komplett veränderte. Der 49-jährige Diplom-Ingenieur aus dem Biberbacher Ortsteil Affaltern ging am Freitag wie immer seit 21 Jahren in seine Arbeit zu Humbaur nach Gersthofen. Am Samstag packte er noch beim Wertstoffhof in Adelsried mit an. "Er kam erschöpft nach Hause", erinnert sich seine Frau. Ungewöhnlich für ihren Mann, sonst fit und stark. Die beiden darauffolgenden Tage habe er krank und müde ausgesehen, hatte Kopfschmerzen und Durchfall, und habe, obwohl Kettenraucher, kaum geraucht. Bald darauf ändert sich das Leben der Familie schlagartig.

