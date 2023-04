Biberbach

vor 17 Min.

Kein Pächter in Sicht: In Biberbach müssen Fußballer zu Wirten werden

Ihr Bier müssen sich die Sportler in Biberbach noch selbst einschenken. Denn das Sportheim findet bislang keinen neuen Pächter.

Plus Im Laufe der Jahre wurde aus der Sportgaststätte in Biberbach eine Begegnungsstätte. Das soll so bleiben. Doch die Suche nach einem neuen Wirt gestaltet sich schwierig.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Sagt zumindest der Volksmund. Seit nunmehr genau 50 Jahren befindet sich hoch über der Marktgemeinde Biberbach, auf dem Galgenberg, das Sportheim. Oder besser gesagt: das Vereinsheim mit integrierter Sportgaststätte, Kegelbahn und einer Wohnung für den Pächter. Dazu kamen Umkleidekabinen und Duschen sowie ein Geschäftszimmer. Als das Projekt am 1. Mai 1973 eröffnet und im Juni des gleichen Jahres eingeweiht wurde, da wurden die Biberbacher im damaligen Landkreis Wertingen und der gesamten Region um dieses Vorzeigeprojekt direkt neben dem sechs Jahre zuvor erstellten Stadion am Galgenberg beneidet.

Biberbacher Sportgaststätte steht aktuell ohne Wirt da

Fünf Jahrzehnte sind seither ins Land gezogen und gerade die vergangenen Monate breiteten dem Eigentümer, der Marktgemeinde Biberbach, große Sorgen. Denn die Sportgaststätte ist seit Sommer des vergangenen Jahres geschlossen. Nicht wegen der Pandemie, sondern weil man sich nach mehr als sechs Jahren vom Pächter trennte und es bisher nicht gelang, einen adäquaten Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Die Suche gestaltet sich schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen