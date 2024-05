Jugendlicher geht in Biberbach auf 33-Jährigen los

Zu einer Schlägerei zwischen einem 17-Jährigen und einem 33-Jährigen kommt es am Samstagnachmittag in Biberbach. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Offenbar eskaliert ist ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 33-Jährigen in Biberbach. Wie die Polizei berichtet, ging der Jugendliche am Samstag gegen 15.30 auf der Kreisstraße 32 zwischen Langweid und Biberbach auf den Mann los. Im Verlauf des Streits trat der Jüngere gegen das Fahrrad des Älteren, sodass dieser zu Fall kam. Im Anschluss ging der 17-Jährige weiter auf den am Boden Liegenden los. Auch der hinzugezogenen Polizeistreife gegenüber zeigte sich der junge Mann aufbrausend und beleidigte die Einsatzkräfte, berichtet die Polizei. Der genaue Ablauf und der Grund der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen zu melden. Nachdem der 17-Jährige mit seinem Rad möglicherweise verkehrsbehindernd die Kreisstraße befuhr, werden insbesondere auch Autofahrer, die ihm ausweichen mussten, gebeten sich zu melden. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)