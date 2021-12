20-Jähriger rutscht in Markt in den Gegenverkehr

Aufgrund der glatten Fahrbahn kommt ein Autofahrer nicht um die Kurve und fährt geradeaus. Dort kommt ihm eine junge Frau entgegen.

In den Gegenverkehr ist ein 20-jähriger Autofahrer am Samstag in Markt gerutscht. Der Sachschaden ist groß.

Nach Auskunft der Polizei geriet der junge Mann von der Staatsstraße auf der Schloßstraße in Markt aufgrund der glatten Fahrbahn in einer Rechtskurve in Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Auto einer 29-jährigen Frau zusammen, die ihm entgegenkam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt rund 22.500 Euro. (thia)