Unbekannter klaut Geld aus Kürbis-Kasse

Die Kasse eines Verkaufsstands für Kürbisse bei Biberbach ist laut Polizei augenscheinlich weggeflext worden. Die Tat ereignete sich demnach in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch an dem Stand nahe der Anschlussstelle zur B2. Die Kasse war an einem Betonfuß befestigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro, heißt es im Bericht der Beamten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/3231810 zu melden. (kinp)

