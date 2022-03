Wasserversorgung: Biberbacher müssen sich auf höhere Rechnungen einstellen

Plus Mehr als zwei Millionen Euro kostet der neue Trinkwasser-Hochbehälter für Biberbach. Der Planer warnt jetzt schon vor Unwägbarkeiten in der Bauphase.

In zwei Jahren könnte der neue Trinkwasser-Hochbehälter für Biberbach fertig sein. Mit viel Arbeit und häufigen Wasserproben wird zurzeit sichergestellt, dass die Biberbacher aus dem alten Behälter gutes Trinkwasser bekommen. Eine Dauerlösung ist das allerdings nicht. Daher muss eine neue Anlage her, hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen.