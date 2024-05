Unbekannter zerkratzt Auto in Biburg

Ein in Biburg geparkter Hyundai ist von einem Unbekannten beschädigt worden, berichtet die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, wurde in der Zeit zwischen Samstag und Montag ein Auto zerkratzt. Der Wagen stand demnach in der Rommelsrieder Straße in Biburg. Es handelt sich um einen Hyundai I30, der auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. (kinp)