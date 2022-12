Jahresrückblick 2022

11:30 Uhr

Blaulicht-Rückblick 2022: Ein Mord sorgt für Entsetzen im Augsburger Land

Für Entsetzen im Augsburger Land hat der Tod einer 46-jährigen Frau in Herbertshofen Ende Oktober gesorgt.

Plus Auch 2022 verlieren Menschen im Landkreis aufgrund Verbrechen oder schwerer Unfälle ihr Leben. Für einen kuriosen Einsatz sorgt Chilipulver in Herbertshofen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste standen auch in diesem Jahr erneut vor großen Herausforderungen. Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche galt es Unfälle aufzunehmen, Brände zu löschen, Verletzte zu retten und Verbrechen aufzuklären. Dennoch gab es einige tragische Vorfälle, bei denen Menschen trotz des immensen Einsatzes ihr Leben verloren: Teilweise durch Unfälle, aber auch durch Gewaltverbrechen. Ein Blick zurück auf das Blaulicht-Geschehen der vergangenen zwölf Monate.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen