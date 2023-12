Bonstetten

Aktenordner voller Artikel: Treuer Leserin sammelt Berichte aus Bonstetten

Plus Helma Domberger aus Bonstetten kennt die Geschichte ihrer Heimat. Seit 50 Jahren schon sammelt sie Berichte unserer Redaktion. Beim Durchblättern werden Erinnerungen wach.

Von Michaela Krämer

Einen wahren Schatz hat Helma Domberger auf ihrem Tisch ausgebreitet. Seit 50 Jahren sammelt sie Zeitungsgeschichten der Augsburger Allgemeine aus Bonstetten, die sie akribisch sortiert und in Klarsichthüllen in 15 Aktenordnern archiviert hat. Ihre Themen umfassen die kommunale Politik und Wahlen, Menschen, Sport, Musikvereine, Konzerte und Jubiläen. Beim Durchblättern der Akten werden Erinnerungen wach.

Erinnerungen aus 50 Jahren Heimatgeschichte

Unvergessen bleibt etwa Erwin Kreuz, den jeder nur als „Oli aus Bonstetten und Adelsried“ kennt, erzählt Domberger. Er, der auf dem Weg nach Amerika 4000 Kilometer zu früh ausgestiegen war. Er, der kein Wort Englisch sprach, wurde zum Medienphänomen. „Ein Reporter hatte den Schaller-Brauer zum Braumeister-Star aus Bayern gemacht“, weiß Friedrich Geiger, der Historiker aus Adelsried. „Oli wurde zu allen Fernsehsendungen in Amerika eingeladen.“ Auch in seiner Heimat hatte er es sogar bis in die Sendung „Dalli Dalli“ geschafft, bei der er jedoch eingeschlafen ist. Von langer Dauer war dieser Höhenflug allerdings nicht. „Die Amerikaner haben ihn fallen lassen und er kam wieder zurück nach Deutschland, wo er als einfacher Arbeiter in der Brauerei eine Stelle bekam.“

