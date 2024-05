Bonstetten

Bei Roland Hefter bekommt jeder sein Fett weg

Plus Der Liedermacher, Musiker und Comedian sorgt mit seinen pointierten Beobachtungen aus dem Alltag für reichlich Lacher beim Publikum in Bonstetten. Viele finden sich in den Szenen wieder.

Von Ursula Puschak

Volles Haus beim Maifest in Bonstetten: Der Liedermacher, Musiker und Comedian Roland Hefter hat sein Kommen angekündigt. Viele kennen den Künstler aus der Sendung „Brettlspitz’n“, andere als „Anheizer“ vor der bayerischen Kabarettistin Monika Gruber.

„Also, des is koai politisches Kabarett! Alltagsszenen, des passt besser“, stellt Roland Hefter gleich zu Beginn des Abends klar. „So lang’s no geht“, so der Titel des aktuellen Programms, möchte er auf Tournee gehen, auch wenn er jetzt wegen seiner Vergesslichkeit eine Wochenschachtel für seine Kreislauftabletten braucht. Da erkennen sich viele Besucher wieder, ebenso in der kleinen Episode der Corona-Geschädigten: Zuerst hat sich die Frau beschwert, weil der Mann immer im Wirtshaus war und dann war er plötzlich zwei Jahre lang immer da. Auch nicht so einfach…

