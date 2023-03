Bonstetten kauft ein neues Feuerwehrfahrzeug

Plus Bonstetten will die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs dieses Mal im Alleingang bewältigen. Die Gemeinderäte legen noch weitere Vorschläge für Investitionen vor.

Die Bonstetter Feuerwehr soll ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit der Ausschreibung des neuen Einsatzfahrzeuges LF 10 beschäftigt. Das bisherige Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 aus dem Jahr 1994 soll damit ersetzt werden. Bisher fanden die Planungen für die Neuanschaffung auf kommunaler Ebene gemeinsam mit den Gemeinden Binswangen und Emersacker statt.