Bonstetten strebt eine Wasserverbundlösung mit Adelsried an

Mit knapper Mehrheit hat sich die Gemeinde Bonstetten für eine Verbundleitung mit Adelsried ausgesprochen. Die Freien Wähler äußern Bedenken.

Spärlich besetzt war der Gemeinderat am Montag in Bonstetten. Krankheitsbedingt konnten gleich vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nicht teilnehmen, darunter auch die Fraktion der Grünen. Wie Bürgermeister Anton Gleich ( CSU) zu Beginn der Sitzung feststellte, war die Beschlussfähigkeit davon jedoch nicht beeinträchtigt. So trafen die verbliebenen neun Gemeinderäte eine richtungsweisende Entscheidung. Mit fünf zu vier Stimmen sprach man sich für die Errichtung einer Wasserverbundleitung mit Adelsried aus.

Der Beschluss kommt amtlichen Aufforderungen nach. Schon länger kritisieren die Behörden, dass die Trinkwasserversorgung in Bonstetten nicht ausreichend gesichert ist, denn derzeit verfügt die Gemeinde nur über einen funktionsfähigen Tiefbrunnen. Sollte dieser ausfallen, steht den Haushalten nur noch wenige Tage lang ausreichend Wasser zur Verfügung. Der Ort benötigt daher ein zweites Standbein, um die Wasserversorgung auch in Krisenzeiten zu sichern.

Freie Wähler kritisieren Verbundlösung

Die kostengünstigste Lösung ist die nun beschlossene Wasserverbundlösung mit Adelsried. Im Notfall wird dann die Nachbargemeinde die Wasserversorgung für Bonstetten mit übernehmen. Doch im Gemeinderat kritisierten vor allem die Freien Wähler das Projekt. Die Fraktion fürchtete, dass ein solcher Wasserverbund Störungen im Leitungsnetz wahrscheinlicher macht. Außerdem gebe Bonstetten die kommunale Wasserhoheit ab, so Petra Zinnert-Fassl. Statt für eine Verbundleitung sprachen sich die Freien Wähler in der Vergangenheit dafür aus, einen bereits stillgelegten Tiefbrunnen zur Notversorgung zu reaktivieren. Von den zuständigen Behörden wurde dieser Vorschlag jedoch abgelehnt. Am Montag plädierten die Fraktion daher dafür, dass Bonstetten selbst einen weiteren Tiefbrunnen bohren sollte.

In der CSU-Fraktion kann man die Bedenken gegen die gemeinsame Leitung mit Adelsried nicht nachvollziehen. Die Idee einer eigenen Brunnenbohrung lehnte der Bürgermeister ab und verwies dabei auf die höheren Kosten. Laut seinen Informationen koste ein neuer Brunnen rund eine Million Euro und damit dreimal so viel wie die Verbundlösung. Dementsprechend würden sich auch die Wassergebühren für die Bürger deutlich erhöhen, so Gleich.

Freie Wähler wollen Trinkbrunnen am Dorfplatz

Neben der Verbundleitung beschäftigte sich der Gemeinderat noch an anderer Stelle mit dem Thema Trinkwasser. Die Fraktion der Freien Wähler stellte den Antrag, im Dorfpark einen Trinkbrunnen zu errichten. Die anfallenden Kosten werden dabei durch ein staatliches Förderprogramm unterstützt. Die CSU hatte dagegen keine Einwände und stimmte dem Antrag einstimmig zu.

Lesen Sie dazu auch